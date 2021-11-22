والي الخرطوم المكلف يبحث مشكلات المواصلات بالولاية





بحث الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة لدى اجتماعه مع كمال الدين حسن عبد الرحيم مدير عام وزارة البنى التحتية والمواصلات ومدير شركة مواصلات الخرطوم، القضايا والمشكلات التي تواجه خدمات الصرف الصحي والنقل والمواصلات.

وتطرّق الاجتماع الى قطوعات وكسورات الصرف الصحي في عدد من المواقع بالخرطوم وأم درمان.

من جهته، تعهّد الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم بحسب وكالة السودان للأنباء بزيارة مقر هيئة الصرف الصحي والوقوف ميدانياً على المواقع التي تعاني من كسورات الصرف الصحي، ووعد بزيارة محطة قطار المواصلات والتعرُّف على المُشكلات التي تُواجه هذا المرفق، وقال إنّ الولاية مُهتمة للغاية بقضايا خدمات المواطنين.

وأمّن الاجتماع على ضرورة التحرُّك الفوري لمُعالجة هذه المشكلات خاصةً في موسم الشتاء، حيث تُعاني الشبكة من الكسورات باعتبارها شبكة قديمة تحتاج الى إحلال وإبدال.

صحيفة الصيحة