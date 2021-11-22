الإعدام لشاب اغتصب طفلاً بنيالا





قضت محكمة الطفل بنيالا في جنوب دارفور، برئاسة القاضي ياسر عثمان محمد اليوم، بالإعدام شنقاً لشاب أُدين باغتصاب طفل يبلغ من العمر (5) سنوات.

وأدانت المحكمة، المتهم بمخالفة المادة (45/ ب) من قانون الطفل للعام 2010م والمادة (78) من القانون الجنائي لسنة 1991م، وأمرت المحكمة برفع الأوراق للمحكمة العليا للتأييد.

ووقعت الجريمة بتاريخ 22 مارس 2021م عندما قام المتهم باستدراج الطفل وإدخاله إلى غرفة (دكان غير مكتمل الإنشاء) بمنزل الطفل الضحية بأحد أحياء نيالا شمال ومن ثم قام باغتصابه وهو في حالة سكر، حيث تم القبض عليه ودون بلاغ في مواجهته بقسم وحدة حماية الأسرة والطفل بالرقم (528).

في السياق، واصلت محكمة الطفل بنيالا، جلساتها في قضية اغتصاب طفلة تبلغ من العمر عشر سنوات بأحد معسكرات النازحين بنيالا تم اغتصابها من شاب أربعيني. وتم فتح بلاغ في مواجهة المتهم بتاريخ 24 يوليو 2021م بشرطة حماية الأسرة والطفل بنيالا بعد القبض عليه.

وأغلقت المحكمة اليوم، قضية الاتهام واستمعت للمتهم، وحددت جلسة النطق بالحكم بتاريخ 30 نوفمبر المقبل بعد أن وجّهت تهمة للمتهم بمخالفة نص المادة (45/ ب) من قانون الطفل للعام 2010م.

نيالا- حسن حامد

صحيفة الصيحة