الخارجية الأمريكية ترحب بخارطة الطريق لحماية التحول الديمقراطي بالسودان





أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، امس الأحد، أن بلاده ترحب بخارطة الطريق التي أعلنها رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك لحماية التحول الديمقراطي في بلاده.

ولفت بلينكن في تصريح له على صفحته الشخصية في “تويتر”، قائلا: “الولايات المتحدة تحث جميع الجهات المعنية على اتخاذ خطوات فورية وملموسة للوفاء بالمعايير الرئيسية للإعلان الدستوري.

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