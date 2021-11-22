سياسية
الخارجية الأمريكية ترحب بخارطة الطريق لحماية التحول الديمقراطي بالسودان
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، امس الأحد، أن بلاده ترحب بخارطة الطريق التي أعلنها رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك لحماية التحول الديمقراطي في بلاده.
ولفت بلينكن في تصريح له على صفحته الشخصية في “تويتر”، قائلا: “الولايات المتحدة تحث جميع الجهات المعنية على اتخاذ خطوات فورية وملموسة للوفاء بالمعايير الرئيسية للإعلان الدستوري.
سونا
تعليق واحد
معليش ياقحاته سوري اصلو تكونو ماعارفين الامريكان المشيتو اشتكيتو ليهم بشه زمان عارفتكم هوانات وشويعيين وبعثييين الامريكان حاربو الشيوعيه في روسيا وحاربو البعث في العراق كمان عاوزين تجيبوها راجعه في السودان الموقع الاستراتيجي ليهم.
انتو لاتعرفو سياسه مجرد ناشطين مراهقين يلا يلا وانجلا حمد الله الف الف علي السلامه ….كملو باقي الغنيه لانكم تفلحو في الاناشيد والصعلقه والكلام الفارغ.
#هاك حمدوك ده
#هاك برهان ده
# هاك حميتي ده
#هاك ترك ده