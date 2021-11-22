وزراء حكومة حمدوك يتقدمون باستقالات جماعية





تقدم وزراء الحرية والتغيير باستقالات مكتوبة للسيد رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين.

الاستقالات قدمت من الوزراء والوزيرات التالية اسماؤهم:- د. مريم المنصورة الصادق المهدي

وزيرة الخارجية

– د. نصر الدين عبد الباري

وزير العدل

– د. الطاهر حربي

وزير الزراعة

– د. ياسر عباس

وزير الري

– د. الهادي محمد ابراهيم

وزير الاستثمار

– م. جادين علي العبيد

وزير الطاقة

– د. انتصار صغيرون

وزيرة التعليم العالي

– ا. تيسير النوراني

وزيرة العمل

– م. ميرغني موسى

وزير النقل

– د. عمر النجيب

وزير الصحة

– د. يوسف الضي

وزير الشباب والرياضة

– ا. نصر الدين مفرح

وزير الشئون الدينية

اما بقية الوزراء الخمسة الذين تمت تسميتهم من قوى الحرية و التغيير فوضعهم كالآتي: – الوزيران أ. حمزة يلول وزير الاعلام، و م. هاشم حسب الرسول وزير الاتصالات لم يتمكنا من حضور الاجتماع التفاكري للوزراء..

– الوزيران م. خالد عمر يوسف وزير شئون مجلس الوزراء، و ا. ابراهيم الشيخ وزير الصناعة، لم نتمكن من الاتصال بهما لأخذ رأيهما في تقديم الاستقالة لدكتور عبد الله حمدوك لانهما لا يزالان رهن اعتقال السلطة الانقلابية.

– وزير التجارة ا. علي جدو تحفظ على تقديم استقالته.

صيغة الاستقالة كالتالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد رئيس مجلس الوزراء الانتقالي الموقر

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

الموضوع: استقالة

بهذا انا ……………… اتقدم اليك باستقالتي عن منصبي كوزير/ة ل………..

و اشكرك و قوى الحرية و التغيير على الثقة التي اوليتوموها لي للعمل في حكومة الفترة الانتقالية الثانية.

مع وافر التقدير و الاحترام

22/11/2021