وزراء حكومة حمدوك يتقدمون باستقالات جماعية
تقدم وزراء الحرية والتغيير باستقالات مكتوبة للسيد رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين.
الاستقالات قدمت من الوزراء والوزيرات التالية اسماؤهم:- د. مريم المنصورة الصادق المهدي
وزيرة الخارجية
– د. نصر الدين عبد الباري
وزير العدل
– د. الطاهر حربي
وزير الزراعة
– د. ياسر عباس
وزير الري
– د. الهادي محمد ابراهيم
وزير الاستثمار
– م. جادين علي العبيد
وزير الطاقة
– د. انتصار صغيرون
وزيرة التعليم العالي
– ا. تيسير النوراني
وزيرة العمل
– م. ميرغني موسى
وزير النقل
– د. عمر النجيب
وزير الصحة
– د. يوسف الضي
وزير الشباب والرياضة
– ا. نصر الدين مفرح
وزير الشئون الدينية
اما بقية الوزراء الخمسة الذين تمت تسميتهم من قوى الحرية و التغيير فوضعهم كالآتي: – الوزيران أ. حمزة يلول وزير الاعلام، و م. هاشم حسب الرسول وزير الاتصالات لم يتمكنا من حضور الاجتماع التفاكري للوزراء..
– الوزيران م. خالد عمر يوسف وزير شئون مجلس الوزراء، و ا. ابراهيم الشيخ وزير الصناعة، لم نتمكن من الاتصال بهما لأخذ رأيهما في تقديم الاستقالة لدكتور عبد الله حمدوك لانهما لا يزالان رهن اعتقال السلطة الانقلابية.
– وزير التجارة ا. علي جدو تحفظ على تقديم استقالته.
صيغة الاستقالة كالتالي:
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد رئيس مجلس الوزراء الانتقالي الموقر
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
الموضوع: استقالة
بهذا انا ……………… اتقدم اليك باستقالتي عن منصبي كوزير/ة ل………..
و اشكرك و قوى الحرية و التغيير على الثقة التي اوليتوموها لي للعمل في حكومة الفترة الانتقالية الثانية.
مع وافر التقدير و الاحترام
22/11/2021
تعليق واحد
هم اصلا مطرودين وما لهم مكان بعد هذا في الحكومة.. فهذا اجراء تحصيل حاصل ولحفظ ماء الوجه.