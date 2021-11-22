البرلمان العربي: اتفاق البرهان ـــ حمدوك سيحمي مقدرات الشعب





أعرب البرلمان العربي عن ترحيبه بتوصل أطراف المرحلة الانتقالية في السودان إلى اتفاق سياسي شامل والذي تم توقيعه بين الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة ود.عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء.

وأكد البرلمان العربي، أن هذه الخطوة ترسخ لمرحلة جديدة لإرساء دعائم الأمن والوحدة والاستقرار المستدام في السودان وحماية مقدرات شعبه ومكتسباته السياسية والاقتصادية، وتحقق تطلعات الشعب السوداني في تحقيق التنمية والازدهار.

وأشاد البرلمان العربي بالحكمة والمسئولية التي تحلت بها الأطراف السودانية في التوصل إلى توافق حول إنجاح الفترة الانتقالية بما يخدم مصالح السودان العليا، معرباً في الوقت ذاته عن ثقته في قدرة الشعب السوداني على تجاوز المرحلة الراهنة في ظل التوافق الدستوري والقانوني والسياسي الذي يحكم الفترة الانتقالية.

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