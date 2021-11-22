حميدتي: قوات الشرطة السودانية ظلّت صامدة تقوم بدورها رغم الضغوط الكبيرة





كشف النائب الأوّل لرئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو، عن أنّ قوات الشرطة السودانية تعرّضت إلى ضغطٍ كبيرٍ في الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنّها ظلّت صامدة تؤدي دورها المنوط بها.

وأمنّ حميدتي على تقديم كلّ الدعم والمساندة لقوات الشرطة لتمكينها من أداء دورها باحترافية ومهنية، بسطاً للأمن وحفاظًا على أمن وسلامة المواطن ومنع الجريمة وترسيخ سيادة حكم القانون.

وأوضح دقلو أنّ الإجراءات التي اتخذت في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، جاءت لتصحيح مسار ثورة ديسمبر المجيدة، مشيراً إلى توقيع الاتفاق السياسي الذي تعهدت من خلاله الأطراف على ضرورة العمل معاً لاستكمال مسار التصحيح الديمقراطي، بما يخدم مصلحة السودان العليا وضرورة إنجاح الفترة الانتقالية وصولاً إلى حكومة منتخبة من الشعب.

والأحد، وقّع القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، اتّفاقًا سياسيًا مع رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك؛ بهدف إنهاء الأزمة التي تمر بها البلاد منذ نحو شهر.

باج نيوز