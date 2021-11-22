شاهد بالفيديو: وصلة رقص بين مروة الدولية والعازف طاسو تشعل منصات التواصل





أشعلت وصلة رقص جمعت بين المطربة مروة الدولية والعازف محمد عبدالرحيم المشهور بي (طاسو) منصات التواصل الإجتماعي .

وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز) فقد قدمت وصلة الرقص بحضور فرقة قسوم التي إشتهرت بتقديم الايقاعات الفريدة والمتميزة.

عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي أبدو الإعجاب بوصلة الرقص الذي قدمتها الدولية برفقة (طاسو) .

فيما انتقدهم البعض الأخر وعاب عليهم عدم حزنهم لارواح الشهداء ومايحدث الان في البلاد.

الخرطوم:(كوش نيوز)