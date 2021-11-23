سياسية

فيديو.. وزيرة خارجية السودان السابقة: البرهان حاول التودد لإسرائيل أثناء “الانقلاب العسكري”

2021/11/23
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قالت وزيرة خارجية السودان السابقة مريم الصادق المهدي إن قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان حاول التودد لإسرائيل وادعى أن هناك سياسيين أبعدهم عن الحكومة كانوا مناهضين لتل أبيب.

وأوضحت المهدي في مقابلة مع مركز “أتلانتيك كاونسيل” البحثي الأمريكي، أن الحكومة علمت بدور إسرائيل الداعم للانقلاب العسكري رغم أنها لم تظهر في واجهة الأحداث.

ولفتت إلى أن المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان، أجرى زيارة إلى إسرائيل لهذا الغرض.

وصرحت الدبلوماسية السابقة بأن المجتمع الدولي وعدة دول ساندت الحكومة والشعب ضد ما أقدم عليه البرهان.

وزعمت أن مصر أرادت أن تدعم “الانقلاب العسكري” وفضلت الحفاظ على صمتها، مضيفة أنه وفي مرحلة لاحقة اتخذوا (مصر) موقف الولايات المتحدة القوي.

المصدر: “أتلانتيك كاونسيل”
روسيا اليوم

2021/11/23
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‫2 تعليقات

  1. كفاكم أعطوا فرصة لشباب الحزب بيعرفوا لغة أبناؤنا اليوم عندكم كوادر بس ما لاقين فرصة لأنكم مكنكشين فيها ورثه هى أمثال حسب الرسول يوسف على ود أم مغد .

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