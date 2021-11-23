اطلاق سراح مستشار رئيس الوزراء السابق فيصل محمد صالح





أطلقت السلطات السودانية، اليوم الثلاثاء، سراح مستشار رئيس الوزراء السوداني وزير الإعلام الأسبق فيصل محمد صالح، بناء على الاتفاق السياسي الجديد.

وفي وقت سابق، أطلقت السلطات سراح 4 معتقلين سياسيين هم ياسر عرمان (المستشار السياسي السابق لرئيس الوزراء)، وعمر الدقير (رئيس حزب المؤتمر)، وعلى الريح السنهوري (رئيس حزب البعث)، وصديق الصادق المهدي (القيادي بحزب الأمة).

وجاء ذلك بعد ساعات من توقيع الإعلان السياسي بين القائد العام للجيش السوداني عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

وباشر حمدوك الأحد مهامه بمكتبه في الخرطوم، بعد توقيع الاتفاق الذي يرمي إلى إنهاء الأزمة السياسية في البلاد.

السودان اليوم