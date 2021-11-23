تجمُّع المهنيين : أرسلنا مشروع إعلان سياسي إلى الأجسام الثورية

سياسية
تجمُّع المهنيين : أرسلنا مشروع إعلان سياسي إلى الأجسام الثورية
كشف تجمُّع المهنيين السودانيين، عن إرساله لمشروع الإعلان السياسي الذي طرحه في وقت سابق إلى لجان المقاومة وبعض الأجسام الثورية.
وقال الناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين الوليد علي لـ(الصيحة)، إنهم لم يدفعوا بالإعلان السياسي إلى الأحزاب، وأضاف “لأن التجمع يرى بأن الإعلان يجب أن يصل إلى القواعد أولاً ثم الأحزاب السياسية والتوقيع عليه بواسطة القواعد”. وقال الوليد “إعلان الحرية والتغيير السابق كان في الصالونات فكانت عملية الاختطاف سهلة”، وأكد أن الشارع يجبر القوى السياسية على التوحد الحقيقي.
في سياق منفصل، أكد الوليد أن الاتفاق السياسي المُوقّع بين البرهان وحمدوك ليس فيه إدهاش بالنسبة لتجمُّع المهنيين.
الخرطوم- آثار كامل
صحيفة الصيحة
تعليق واحد
لن تحركوا نملة بعد اليوم ، الوهم الذى يعيش تجمع المهنيين أنه يظن نفسه من يحرك ويقود المظاهرات وانها تأتمر بأمره والحقيقة لم يهتف اى احد فى المظاهرات بإسمهم ، كل ما يقومون به انهم يلتقطون من لجان المقاومة إعلانهم عن مواكب فيقفزون كعادتهم فوق الحدث و يوهمون انهم من دعا للمظاهرات ، تجمع المهنيين اغلبه خارج البلاد فكيف يدير ويسير المظاهرات ، الآن فئة قليلة يائسة وبائسة هى التى تدعو للتظاهر وهذه الفئة هى منسوبى قحت التى إنتهت وما تبقى منها هى فلول وشلليات صغيرة لن تستطيع ان تحرك شئ.