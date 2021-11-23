مسؤول يمنح موظفيه حوافز (99) شهراً





أقرّ الأمين العام للجهاز القومي للرقابة على التأمين محمد ساتي علي، بمنحه الموظفين بالجهاز حوافز مالية للعام 2020م يعادل حافز (99) شهراً.

وقال ساتي في حوار مع (الصيحة) يُنشر غداً، إن إجمالي الحافز الذي تم منحه لجميع الموظفين بلغ (200) مليون جنيه، مؤكداً أن الحافز أقرّته فتوى شرعية أعلى من قانون الرقابة على التأمين.

في سياق آخر، قال ساتي، إنّ عائدات شركات التأمين خلال شهر أكتوبر فقط بلغت أكثر من تريليون جنيه، وكشف عن قيامهم بفك احتكار شركة شيكان لتأمين الممتلكات الحكومية.

الخرطوم- محيي الدين شجر

صحيفة الصيحة