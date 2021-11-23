مدير جامعة سودانية يدفع بإستقالته إلى حمدوك





دفع مدير جامعة النيلين بروفيسور محمد الأمين أحمد محمد بإستقالته من منصبه إلى رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك.

وبرر الأمين إستقالته إلى أنه قبل بتعيينه مديراً للجامعة من قبل حمدوك لأنه كان رئيساً لوزراء حكومة الثورة، وأضاف ” الآن وبعد تعيين حمدوك من قبل قادة الإنقلاب فيما سمي بالاتفاق السياسي فإنه لا يشرفني العمل وذلك وفاءاً لدماء شهداء ثورة ديسمبر وشهداء مقاومة انقلاب 25 أكتوبر”.

صحيفة الصيحة