سياسية
مدير جامعة سودانية يدفع بإستقالته إلى حمدوك
دفع مدير جامعة النيلين بروفيسور محمد الأمين أحمد محمد بإستقالته من منصبه إلى رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك.
وبرر الأمين إستقالته إلى أنه قبل بتعيينه مديراً للجامعة من قبل حمدوك لأنه كان رئيساً لوزراء حكومة الثورة، وأضاف ” الآن وبعد تعيين حمدوك من قبل قادة الإنقلاب فيما سمي بالاتفاق السياسي فإنه لا يشرفني العمل وذلك وفاءاً لدماء شهداء ثورة ديسمبر وشهداء مقاومة انقلاب 25 أكتوبر”.
صحيفة الصيحة
2 تعليقات
لا يشرفنا ان يكون امثالك مدراء جامعات .
ولا يعقل ان يكون هذا فهم أستاذ جامعي.
ياخي انت عينوك عشان تدير أمور الجامعة من ناحية العلم والطلاب والعملية التعليمية ولم يعينك أحد كي تعبر عن رايك السياسي او موقفك من الانقلاب .
تخلف السودان من أمثال هؤلاء
بالله ده اسلوب بتاع مدير لجامعة ؟ عشان كده التعليم بقي في السودان محزن ..اذا كان عينة مدراء الغفلة كده كيف أكون مستوي الطالب؟ الله اكون في عون البلد كل الكفاءات تركت البلد لناس قحط اخرمجوا علي كيفهم …دمروا الباد الله ادمر حياتكم ..وانت يا مدير الغفلة سبقت الأحداث وحسيت برأس السوط عشان كده عوز تعل ولد ثوري وكده قوم لا لفاك مجروس