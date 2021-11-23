السودان.. إعفاء وتعيين جديد





أصدر مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بسنار ـ الوزير المكلّف ـ قرارًا قضى بإعفاء المقداد محمد جاد الله من منصب مدير إدارة الطوارئ والتصديّ للأوبئة.

وكلّف الوزير المقداد محمد جاد الله في منصب إدارة الخدمات الصحية بمحلية الدالي والمزموم.

وأصدر مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة بابكر عباس محمد علي قرارًا قضى بإجراء تنقلات واسعة في إدارة الرعاية الصحية الأساسية أبرزها تكليف مواهب قسم الله بإدارة الطوارئ والتصديّ للأوبئة وأسامة صلاح بإدارة صحة البيئة ومحمد حسن البدري بإدارة تعزيز الصحة.

باج نيوز