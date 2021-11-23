رئيس مجلس الوزراء ينعي وكيل وزارة الحكم الاتحادي المكلف





ينعي رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك والامين العام لمجلس الوزراء الاستاذ عثمان حسين عثمان، الأستاذ/ المعتصم محمد الامين اوشي وكيل وزارة الحكم الاتحادي المكلف، والمؤرخ الرياضي والكاتب الصحفي، الذي انتقل إلى جوار ربه صباح السبت الماضي.

يعد الفقيد علم من اعلام الخدمة المدنية والحكم المحلي بالسودان فقد عمل في سلك الضباط الاداريين متنقلا مابين ولايات السودان المختلفة قدم خلالها عصارة تجربته الثرة .

وكان الفقيد روح مشتعلة من العطاء في العديد من آليات مجلس الوزراء ( اللجنة الفنية لقطاع الحكم والادارة واللجنة الفنية لقطاع التنمية الاجتماعية والثقافية) واللجان الأخرى التي اخرها لجنة النظر في قضايا المفصولين تعسغيا من الخدمة المدنية منذ العام 1989م.

قدم الراحل جهدًا مقدرًا عبر مسيرة عمله الحافلة بالإنجازات شملت الأرشفة والتوثيق الاعلامي والرياضي بالبلاد و اشتهر بتوثيق مراحل مهمة من تاريخ السودان وظل صديقا وفيا للأرشيف ودار الوثائق التي يقضي فيها ساعتين يوميا بعد انقضاء ساعات عمله الرسمية.

الفقيد كان متفاني في عمله حفيا بزملائه واصدقائه تميز بدماثة الخلق وطيب المعشر واتقان كل ما يوكل إليه من مسؤوليات ومهام.

نسأل الله عز وجل أن يتقبله القبول الحسن، وأن يحسن مثواه.. “إنا لله وإنا إليه راجعون”.

الخرطوم (كوش نيوز)