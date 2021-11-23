محكمة تلزم شركات الاتصالات باعادة خدمة الانترنت كاملة





كشف الأمين العام للجمعية السودانية لحماية المستهلك ياسر ميرغني، عن انعقاد جلسة للمحكمة الخاصة بقضيتهم ضد شركات الاتصالات بتاريخ 22 نوفمبر الحالي، تم فيها اخطار شركات “زين وأم تي أن وكنار”، بعدم قطع خدمة الانترنت مرة أخرى، واخطار شركة “زين” بإرجاع الخدمة كاملة من دون قيود وحاجة لشبكة افتراضية خاصة (في بي أن).

وقال ميرغني لـ(الصيحة) اليوم الثلاثاء، إن شركة “زين” طالبت بامهالها (48) ساعة لإرجاع الخدمة كاملة- تنتهي غداً- وتعذّرت بأسباب فنية، وأشار إلى انعقاد جلسة للمحكمة يوم 25 نوفمبر الحالي للسير في إجراءات القضية ومنها السماح بتعويضات لكل المشتركين والمتضررين من قطع خدمة الانترنت.

وكشف ميرغني عن حملة يعدون لها بعنوان (ما تخلي قاضي فاضي) تنتظم كل أنحاء السودان للنظر في تعويضات المشتركين.

الصيحة