المالية: الاجتماعات مستمرة لموازنة العام المالي 2022م





أعلنت وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي مواصلة لجان الموازنة بالوزارة أعمالها لمناقشة موازنة العام المالي 2022م مع المؤسسات والوحدات الحكومية للوصول لمرحلة جمع المقترحات توطئة لدراستها وتحويلها لمشروع الموازنة وصولا لمرحلة إعداد الوثائق.

واكدت مدير عام الموازنة بوزارة المالية حياة شمت في تصريحات صحفية اليوم، أن مناقشة اللجان تمضي بصورة طيبة وفعالة وتوقعت الفراغ من مناقشات لجان الموازنة مع المؤسسات والوحدات الحكومية نهاية الشهر الجاري .

باج نيوز