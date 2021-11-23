بالصور.. أول ظهور لوزير الإعلام السابق”فيصل محمد صالح” بعد إطلاق سراحه يثير دهشة مواقع التواصل





أثار أول ظهور لوزير الاعلام السوداني السابق في الحكومة الانتقالية ومستشار رئيس الوزراء المُقال “فيصل محمد صالح” بعد إطلاق سراحه دهشة رواد مواقع التواصل.

وبدأ “فيصل” لأول مرة بشعر كث مشيب، ولحية مهمله بيضاء، يرتدي جلباب سوداني، على غير ما اعتاد الرأي العام عليه.

وعلق أحد رواد التواصل على صورة الوزير السابق”من أراد أن يرى كيف يحقن الدم في الشرايين فلينظر لصورة الأستاذ فيصل محمد صالح وهو خارجاً من السجن، إنظر في عينيه إنْ استطعت”.

وكان المستشار الإعلامي السابق لحمدوك قد تم اعتقاله ضمن مجموعة من الوزراء في الساعات الأولى من فجر 25 اكتوبر الماضي، على خلفية إعلان قرارات القائد العام للجيش.

الخرطوم: (كوش نيوز)