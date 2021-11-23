دكتور اكرم علي التوم ينفي قبوله منصب في حكومة السودان المرتقبة





زملائي َزميلاتي الكرام،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وان شاء الله يجدكم َاهلكم بخير وصحه.

يدور اليوم في بعض الاسافير خبر مفاده ترشيحي او تفكيري في قبول منصب دستوري في نظام الحكم الحالي. اشكر من تواصلوا معي للإستفسار عن صحة الخبر واؤكد لهم الاتي :

1. إن هذا الخبر عار من الصحة ومفبرك تماما.

2. انه لم يحدث ولن يحدث ان أفكر مطلقا بأن اتولي اي منصب دستوري او غيره في نظام الحكم الحالي في السودان.

وبما انه ليس لدي حسابات اسفيرية في فيسبوك او تويتر او غيرها من الوسائط، ارجو شاكرا ان تتمكنوا من نقل نفييِ للخبر الزائف وموقفي على صفحاتكم وبين معارفكم.

نسأل المولي عز وجل أن يسلمكم ويسلم شعبنا الصامد الثائر من كل شر ونسأله تعالي ان ينصرنا جميعا في مسعانا لتحقيق مطالب شهداء ثورة ديسمبر المجيدة باذنه الحق العدل القدير.

دمتم بخير وعافية.

د. أكرم على التوم.