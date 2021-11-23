مناوي يصف رفض الاتفاق السياسي بـ”المزايدة السياسية”





طالب حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، القوى السياسية بقبول بعضها البعض، وأكد أن السودان يحتاج إلى حوار، ونبه إلى أن الأخطاء التي ترتكبها حكومات الأحزاب التي تأتي للسلطة أنها لا تلتفت لمعالجة المشكلات والآلام.

وقال مناوي في تصريح صحفي، إن الاتفاق السياسي الذي تم، جاء من القوى السياسية وليس من المكون العسكري أو المدني، وأضاف أنه كانت هناك حركة دوؤبة حتى الوصول لذلك الاتفاق، وأكد أنه المخرج لأي حوار وأنهم يحترمونه.

وطالب بإزالة شوائب الوثيقة الدستورية وإزالة الحاضنة السياسية من الوثيقة، ووصف الوثيقة بأنها شيطان المشكلة، ولفت إلى أن حزب الأمة القومي هو من أعد الاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك، وأبدى استغرابه لرفضهم وقال: “بصماتهم واضحة واشهد على ذلك”، وأضاف أن المقترحات جاءت من رئيس الحزب فضل الله برمة ناصر، وأن النقطتين الأخيرتين من الأمين العام للحزب الواثق البرير، ولفت إلى أن أعضاء من المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير هم صناع الاتفاق، ووصف بيانهم بالمزايدة السياسية.

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