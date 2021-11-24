الخرطوم تسعى لتحسين خدمة القطار المحلي لحل ضائقة المواصلات





تفقد والي الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة، محطة الخرطوم الرئيسية للقطارات بغرض التعرف على أوضاع قطار المواصلات، وتلقى شرحاً مفصلاً حول خطى الشجرة والكدرو اللذين يعملان في نقل المواطنين.

وطالب الوالي المكلف، باتخاذ تدابير ومعالجات لتحسين خدمة القطارات خلال الأيام المقبلة عبر رفع الكفاءة وزيادة سعة النقل اليومية بقطاع واسع من المواطنين.

واتفق الوالي المكلف مع إدارة القطار على عدد من الخطوات لتحقيق هذه النقلة ليصبح القطار واحداً من الوسائل الفعالة، استناداً على توصيات المخطط الهيكلي في قطاع النقل، بالتأمين على القطار المحلي في حل ضائقة المواصلات، وجرى التأكيد على زيادة عدد المحطات وعمل مساطب صغيرة وأبواب تمكِّن الركاب من إكمال رحلتهم.

وناشد الوالي المواطنين الكرام استخدام القطار في رحلاتهم وأنه متاح وفق الجدول الزمني المحدد.

صحيفة الصيحة