الحرية والتغيير: من قابلوا حمدوك لا يمثلون المجلس المركزي
نفى المجلس المركزي القيادي لقوى الحرية والتغيير، صحة موافقته على الاتفاق السياسي بين رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء، وجدد رفضه للاتفاق.
وقال المجلس في تصريح صحفي حول الاجتماع الذي تم بين ممثلين للحرية والتغيير ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك يوم الثلاثاء: “ننفي في المجلس المركزي القيادي لقوى الحرية والتغيير هذا الخبر، إذ لم نقم بتسمية أي ممثل عنا لأي اجتماع مع دكتور حمدوك سابقاً أثناء فترة إقامته الجبرية او حتى اليوم”، وأضاف أن من قابله لا يملك تفويضاً بتمثيل المجلس المركزي القيادي.
وأشار إلى أن للحرية والتغيير هياكل متخصصة منها لجنة الاتصال السياسي التي تعمل وفق موقف ورؤية المجلس المركزي في العملية السياسية، ولجنة للإعلام تعبر عن مواقفه، وجدد المجلس المركزي موقفه الرافض للتفاوض والشراكة.
ودعا إلى تصعيد وسائل النضال السلمي واستعادة مسار الانتقال وانجاح التحول الديمقراطي، وللمشاركة في مواكب الخامس والعشرين من نوفمبر وما بعدها من فعاليات.
صحيفة الصيحة
4 تعليقات
المتابع للمشهد السياسي هذة الايام ينطبق علية قول المسطول القال البلد دي بايل(تبول) فيها ابليس !!!!
اشباه الساسة الذين اعتلو دفة الراهن علي ما اعتقد تخرجو من اندايات والعياز بالله …
لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين دي ..خلق الله ديل ما سمعو بيها ..ابدا..ابدا
التاريخ السياسي القديم داك ..نفترض الكيزان واشباه الكيزان غيبوه او مسحو بي استيكة من ذاكرتكم في ال٣٠ سنة الماضية..طيب !!
تاريخ امبارح القريبة دي (ما بعد فض الاعتصام) كيف يتمسح من ذاكرة اشباه الساسة الاجلاء؟؟
مش بعد ٣٠ /٦ والشارع كان علي وشك تحقيق مرادو ..طلعتو بي اتفاقكم ووثيقتكم المعطوبة ( التور هجو عرف انها معطوبة وفاتت عليكم !!)
ورضخ الشارع والثوار علي مضض وبداءت الخروقات الواحدة تلو الاخري وانقلبت الوثيقة الدستورية الي عقد زواج ميسار …
وفي الوقت الراهن استبدل عقد الزواج بي شي اشبة بمايعرف في دول الغرب تراخيص الدعارة.
رفع الثوار شعارات اللاات الثلاثة ..واشباه الساسه يهندسو لينا الخنوع علي اربع بما يعرف ب الاتفاق السياسي …كتير من الناس بتردد مقولة المغفور لة باذن الله الطيب صالح عن الكيزان (من اين اتي هؤلاء)
لكن في الحقيقة من اي جحر خرج لنا هؤلاء الساسة ؟؟
هل انتم من نفس طينة الشفاتة والكنداكات الثوار ؟؟؟
ادعو الله ان يحفظ السودان وكان الله في العون.
🔴 وعاد حمدوك لرفع الدعم والتمكين
في اول تصريح للغرب الصليبي قال حمدوك لرويترز انه سيواصل رفع الدعم و ما يسمي اصلاح اقتصادي تابع للبنك الدولي الصليبي اليهودي
في اول لقاء مع النظام البائد 4 طويله ما تسمي قحط امس اصدر حمدوك قرارات بوقف كل التعينات والاعفاءات الاخيره التي قام بها الجيش ف تحدي صريح و معاوده حليمه لعادتها القديمه ولا نستبعد حضور 4 طويله للاجتماع مع حمدوك امس ان يكون الهدف الاساسي اعاده تعين القحط..والغريب صدر اعلان من القحط الكاذب انهم لم يجتمعوا مع حمدوك ويباركوا له الاتفاق
قحط وسواقه الخلاء واحد يوقع والاخر ينكر وكله من اجل الكرش والكيكه
يبدو ان السيد حمدوك هذه هي رؤيته التي جاء بها واجندته ولم تتغير
رفع دعم …تمكين العلمانيين…قوانين علمانيه
🔴SGS NEWS✔
Nov 24
21
✒/ راصد
يا أخوان عطلتوا البلد ليه بتعملوا بهذه الطريقة وطنية مافى أم كلكم عارفين باالأنتخابات لن تنالوا حظكم السودان مليان وطنيين أبعدوا خلوه لينا ما بتشبعوا أعطوا الشباب فرصة كل شخخص عمرو وصل 50 سنة فليبعد ويلزم دارو والمسجد وديلك الهجرة أحسن ليهم أرحموا السودان والله سوف يسألكم الله عنا فى الدنيا قبل الآخرة .
المزيد من الانشقاقات والتشرذم .. ويظلون بلا رشد ولا بصيرة وبلا حنكة و لا فطنة سياسية رغم اشتغالهم بأمر السياسة لسنين طويلة . والحمقى أبدا لا يتعلمون من تجاربهم ودائما يقومون بذات الأفعال التي تضرهم وينتفع بها خصومهم .