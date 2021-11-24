سياسية
حمدوك يوجه بالايقاف الفوري للاعفاءات والتعيينات بكافة الوحدات الحكومية
أصدر رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك توجيها بالايقاف الفوري للاعفاءات والتعيينات بالخدمة المدنية بكافة الوحدات الحكومية على المستويين القومي والولائي وذلك الى حين اشعار اخر.
كما وجه باخضاع حالات التعيين والاعفاءات التي تمت خلال الفترة الماضية للدراسة والتقييم والمراجعة.
صحيفة الجريدة
2 تعليقات
ياخي انت طلعت داهيه. واي واي ياحريه وتغيير ياقحاته ماطلعتو انتو المواسير. لانكم عاوزين تنتقمو وتتفشو
لكن مسامحتكم لاننا عاوزين نبني دوله ماحنقول اي قحاتي تدرسو لا حنقول يلا نبني بلد اسمه السودان الوطن الواحد.
يلا للانتاج.
🔴 وعاد حمدوك لرفع الدعم والتمكين
في اول تصريح للغرب الصليبي قال حمدوك لرويترز انه سيواصل رفع الدعم و ما يسمي اصلاح اقتصادي تابع للبنك الدولي الصليبي اليهودي
في اول لقاء مع النظام البائد 4 طويله ما تسمي قحط امس اصدر حمدوك قرارات بوقف كل التعينات والاعفاءات الاخيره التي قام بها الجيش ف تحدي صريح و معاوده حليمه لعادتها القديمه ولا نستبعد حضور 4 طويله للاجتماع مع حمدوك امس ان يكون الهدف الاساسي اعاده تعين القحط..والغريب صدر اعلان من القحط الكاذب انهم لم يجتمعوا مع حمدوك ويباركوا له الاتفاق
قحط واحد يوقع والاخر ينكر
يبدو ان السيد حمدوك هذه هي رؤيته التي جاء بها واجندته ولم تتغير
رفع دعم …تمكين العلمانيين…قوانين علمانيه
🔴SGS NEWS✔
Nov 24
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✒/ راصد