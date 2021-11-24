حمدوك يوجه بالايقاف الفوري للاعفاءات والتعيينات بكافة الوحدات الحكومية





أصدر رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك توجيها بالايقاف الفوري للاعفاءات والتعيينات بالخدمة المدنية بكافة الوحدات الحكومية على المستويين القومي والولائي وذلك الى حين اشعار اخر.

كما وجه باخضاع حالات التعيين والاعفاءات التي تمت خلال الفترة الماضية للدراسة والتقييم والمراجعة.

صحيفة الجريدة