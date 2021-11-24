أزمة وصدمة.. آباء يعرضون فتياتهن في عمر الشهور للزواج





تعيش أفغانستان ظروف عصيبة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، منذ أن استولت طالبان على البلاد في أغسطس، فقد ظهرت تقارير مروعة بأن الآباء الفقراء يزوجون الفتيات الصغيرات للبقاء على قيد الحياة والهرب من الديون والموت جوعاً.

وقالت اليونيسف الأسبوع الماضي إن هناك تقارير موثوقة عن أسر تعرض بناتًا لا تتجاوز أعمارهن 20 يومًا للزواج في المستقبل مقابل المهر، من المقرر أن تصبح أفغانستان أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقًا لوكالات الأمم المتحدة.

وقالوا إن الملايين على شفا المجاعة ، و 97 في المائة من الأسر في البلاد قد تقع تحت خط الفقر بحلول منتصف العام المقبل.، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية.

كما يوضح نشطاء حقوق المرأة إن العائلات تتعامل مع تلك الأزمة من خلال تزويج فتياتها من أجل تقليل عدد الأفواه التي يتعين عليهم إطعامها والحصول على المهور ، والتي تتراوح بين 500-2000 دولار.

عندما انسحبت القوات الغربية من أفغانستان في الصيف ، سيطرت طالبان بسرعة، ردا على ذلك ، تم تجميد الأصول الأفغانية في الخارج وتوقفت معظم المساعدات الدولية للبلاد.

ومن قلب تلك الأزمة يتحدث “فضل” عامل الفرن الأفغاني، قائلًا إن الاقتصاد تركه أمام خيار تزويج بناته أو المخاطرة بموت عائلته جوعا.

في الشهر الماضي ، حصل على مبلغ 3000 دولار مهرًا بعد تسليم ابنتيه اللتين تبلغان من العمر 13 و 15 عامًا إلى رجال أكثر من ضعف أعمارهم، كما أضاف في تصريحاته إنه إذا نفد هذا المال ، فقد يضطر إلى تزويج ابنه البالغ من العمر سبع سنوات.

واختتم حديثه:”لم يكن لدي طريقة أخرى لإطعام أسرتي وسداد ديوني، ما الذي كان بإمكاني فعله أيضًا؟ “.

صدى البلد