السودان يعلن وصول خمسة بواخر محملة بالوقود الي ميناء بورتسودان





تؤكد وزارة الطاقة والنفط وصول خمسة بواخر محملة بالوقود الي ميناء بورتسودان منها ثلاثة بواخر جازولين ، وباخرة غاز الطبخ ، وأخرى بنزين ، حيث وصلت ثلاثة بواخر جازولين متوقفة في انتظار الدخول الي المربط مجدولة حسب تاريخ الوصول ، فيما وصلت باخرة غاز طبخ تحمل) 5400 طن ( أكملت إجراءاتها وشرعت في التفريغ ، بالاضافة الي وصول الباخرة (JAG POJA) التي تحمل (20.000 طن) بنزين متوقفة في المربط استعداداً للتفريغ بعد ان اكتملت نتائج اختبار العينة .

وعلى مستوى توزيع غاز الطبخ تم توزيع (3.850 طن) للولايات من مستودعات بورتسودان وتم سحب 85 % من المخصص بواسطة الولايات ، أما بالنسبة لولاية الخرطوم تمت زيادة الحصة المخصصة للولاية من غاز الطبخ من (‪650-730‬ طن ) في اليومين الماضيين .

هذا بالإضافة الي وجود مخزون كافي في كل من مستودعات الخرطوم بورتسودان الشجرة لمنتجات البنزين والجازولين والغاز ، بجانب تدفق إنتاج مصفاة الخرطوم اليومي من المنتجات المذكورة. وتؤكد وزارة الطاقة والنفط ان موقف الإمداد مطمئن جداً بل يجري العمل في تنفيذ خطة الإستيراد لشهر ديسمبر القادم 2021م .