شاهد بالفيديو: رئيس جيش حركة تحرير السودان يصرح ويهدد مابعد الإتفاق (اذا إنفضت شراكتنا سوف تكون هنالك حرب شاملة)





صرح رئيس جيش حركة تحرير السودان مني اركو مناوي بعد الاتفاق والشراكة التي تمت قبل عدة ايام بين المكون العسكري و رئيس الوزراء عبداللة حمدوك عقب الانقلاب الذي حدث بالعاصمة الخرطوم .

وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز )ذكر من خلال حديثه إن اتفاقهم مع المجلس العسكري اتفاق واضح ومعروف ومتمثل في اتفاقية جوبا لذلك ليس له اي علاقة بالاتفاق الذي وقع بين المكون العسكري والحرية والتغير.

من جهته ذكر مناوي إن الشراكة بين المكون العسكري والحرية والتغير اذا انفضت سوف يكون الجزاء السجون بينما اذا إنفضت شراكتهم (اتفاق جوبا) سوف تكون هنالك حرب شاملة ، حيث هدد خلال حديثه بعدم فض تلك الشراكة لان السودان لايستحمل الحرب .

الخرطوم:(كوش نيوز)