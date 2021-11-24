رئيس الوزراء يُوجه بتأمين مواكب ٢٥ نوفمبر





اطلع رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك على استعدادات قوات الشرطة لتأمين مواكب يوم غدٍ الخميس ٢٥ نوفمبر. جاء ذلك لدى لقائه ظهر اليوم بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء بنائب المدير العام لقوات الشرطة الفريق شرطة حقوقي الصادق علي إبراهيم ومدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق شرطة زين العابدين عثمان، وذلك بدعوة من سيادته.

تناول اللقاء الخطة التفصيلية لتأمين مواكب الغد (بحسب سونا) وأكد الاجتماع على أن التعبير والتظاهر السلمي حق مشروع وفق مبادئ ثورة ديسمبر المجيدة.

من جانبها أكدت قيادة الشرطة التزامها بالعمل وفق القانون بما يحفظ للجميع أمنهم وسلامتهم وممارسة حقهم في التعبير السلمي. وأمن الاجتماع على الشروع في إجراءات إطلاق سراح جميع المعتقلين من لجان المقاومة في العاصمة والولايات ابتداءً من اليوم.

الخرطوم (كوش نيوز)