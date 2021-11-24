الحزب الشيوعي السوداني يدعو للالتزام بالوثيقة الدستورية التي وقعها الشركاء





أصدر الحزب الشيوعي السوداني بيانا خلال الموتمر الصحافي الذي عقد اليوم بمقره بالخرطوم، أبدى من خلاله تحفظه على اتفاق 21 نوفمبر 2021 بين الفريق البرهان رئيس مجلس السيادة و د. حمدوك رئيس الوزراء، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بالوثيقه الدستورية التي وقعها الشركاء سابقا.

ودعا إلى فترة انتقالية (بحسب سونا) أطول يعقد بعدها مؤتمراً دستورياً يشارك فيه أهل السودان للتوافق حول كيفية نظام الحكم، وعدم تكرار أخطاء ثورات ٨٥ و٦٤، كما طالب البيان بضرورة التحقيق في إطلاق النار ضد الثوار في المسيرات السابقة، التي وصفها بالسلمية. وأشار الحزب الشيوعي السوداني إلى وجود مشاريع ومواثيق أعدت للفترة المقبلة. وأقر بوجود أخطاء في تحالفاته السابقة. وأعلن عدم ممانعته عن التحالف مع أي قوى سياسية. شدد البيان على ضرورة قيام الانتخابات في مناخ ملائم حتى يتحقق السلام والأمن والاستقرار والنماء.

الخرطوم (كوش نيوز)