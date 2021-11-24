يمكن البناء على الجوانب الإيجابية للاتفاق السياسي





قال رئيس الوزراء الانتقالي د. عبد الله حمدوك، إن هناك مكتسبات سياسية تحققت، وأنه يمكن العمل على الجوانب الإيجابية ومحاولة تفادي الجوانب السلبية منها. وأكد على المضي قدما في عملية تحقيق العدالة الانتقالية والسعي لاستكمال عملية السلام.

وقال حمدوك (بحسب سونا) خلال الندوة الإعلامية التي عقدت اليوم حول الاتفاق السياسي ومستقبل الانتقال الديمقراطي في البلاد، إن الاقتصاد السوداني قد يكون تأثر بسبب مشكلة التحويلات الخارجية، ولكن بالرغم من ذلك فإن سعر الصرف لم يتأثر.

وأكد رئيس الوزراء أن حق التظاهر مكفول بحكم القانون والدستور. وقال إنه تحدث بشكل صارم مع الأجهزة الأمنية لحماية المواكب. وأبان أن مسألة ولاية وزارة المالية على المال العام تظل قضية مهمة. وشدد على ضرورة بناء جيش موحد.

الخرطوم (كوش نيوز)