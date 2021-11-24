الجامعة العربية تقف مع السودان





أعرب السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية في اتصالين هاتفيين مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان والدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء، عن دعم الجامعة للاتفاق السياسي الذي تم توقيعه يوم ٢١ نوفمبر واستمرار مساندتها للعملية الانتقالية في السودان حتى تصل إلى نهايتها المأمولة.

وذكر مصدر مسؤول بالأمانة العامة (بحسب سونا)أن الأمين العام أكد لكل من البرهان وحمدوك، وقوف الجامعة إلى جوار السودان حكومة وشعباً، وترحيبها بالخطوات التي من شأنها استعادة التفاهم بين المكونين المدني والعسكري في المرحلة الانتقالية.

الخرطوم (كوش نيوز)