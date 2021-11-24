بطلان أولمبيان إثيوبيان يعلنان استعدادهما لمشاركة آبي أحمد في الحرب ضد المتمردين





قال العداءان الإثيوبيان، هايلي غبريسيلاسي وفييسا ليليسا، إنهما على استعداد للذهاب إلى خط المواجهة في حرب تيغراي ضد قوات المتمردين، يأتي إعلان بطلي الأولمبياد بعد تصريح رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بأنه سيذهب إلى الجبهة لقيادة الحرب، في وقت، يقول المتمردون في تيغراي إنهم يتقدمون نحو العاصمة أديس أبابا.

ونقل التلفزيون الحكومي عن العداء غبريسيلاسي، البالغ من العمر (48) عاماً، قوله إن قرار آبي خوض المعركة “كان متوقعاً من زعيم يحب بلاده”، وأضاف: “أنا مستعد للقيام بكل ما يُطلب منّي، بما في ذلك الذهاب إلى الخطوط الأمامية”.

ويعد غبريسيلاسي أسطورة في إثيوبيا، كما اعتُبرت تعليقاته بمثابة محاولة لحشد الدعم الشعبي للمجهود الحربي، كما نقل موقع هيئة إذاعة “فانا” التابع للدولة، عن العداء فييسا، البالغ من العمر (31) عاما، قوله في معرض حديثه عن دعمه للحرب إن آبي اتخذ “القرار الصحيح” بقوله إنه سيذهب إلى الخطوط الأمامية لمواجهة المتمردين.

وأضاف أنه مستعد أيضاً لاستلهام “شجاعة الأجداد” والذهاب إلى الخطوط الأمامية “لإنقاذ بلدي”.

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