دكتور حمدوك: ماضون في تحقيق أهداف الثورة





أكد الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء أن ثورة ديسمبر تعد من أميز الثورات التي شهدها السودان، مشيرا إلى أنها جاءت من أجل وقف نزيف المجازر التي أرهقت الشعب، خاصة إنسان دارفور، ووقف الدمار الذي لحق بالبلاد إبان النظام السابق.

وأشار خلال استضافته مساء الأربعاء عبر قناة سودانية 24، إلى أن الثورة استطاعت خلال العامين الماضيين أن تحقق إنجازات كبيرة وملحوظة في مجال التمنية والانفتاح على العالم، بعد أن كان السودان معزولا لسنوات طويلة نتيجة للحصار الدولي.

وقال “إننا ماضون في لم الشمل وتوحيد الرأي والمشورة حتى نكون قادرين على النهوض بالبلاد ورتق النسيج الاجتماعي وسوف نسعى مع الميثاق السياسي لتكملة هياكل الدولة وإنشاء مفوضية السلام وغيرها من المفوضيات الأخرى بالإضافة للمجلس التشريعي” .

وأشاد بكل من شارك في الوساطة التي تمت مع رئيس مجلس السيادة من شخصيات سودانية وأجنبية.

وأبان أنهم ماضون في تحقيق السلام في كل أنحاء البلاد، خاصة مناطق دارفور وجنوب كردفان.

وحيا سيادته الثوار والشباب في كل أنحاء السودان وترحم على الشهداء.

الخرطوم 24-11-2021م (سونا)