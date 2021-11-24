رأي ومقالات
المشير المصري الداهية.. السيسي لم يوقف بناء السد فقط بل أوقف بناء أثيوبيا كلها والسودان يحتاج (..)
بينما أرى إنهيار أبي أحمد والفيدرالية الأثيوبية ..
يحضر ببالي رجلين الأول جبريتنساي قائد قوات التغراي ، هذا البطل الذي وضع شعبه في الطريق الى أديس ، هذا الاستراتيجي الفريد والجنرال البارع .
الثاني هو المشير المصري الداهية ، هذا الرجل الذي أثبت أنه عظيم بالفعل ، فعل كل شئ وبذكاء شديد لحماية أمن بلده القومي ، السيسي لم يوقف بناء السد فقط بل أوقف بناء أثيوبيا كلها ، هذا الرجل كان مستعدا لح#رق بلد كامل من أجل حماية الأمن القومي المصري ، ويا سلام .
السودان يحتاج الى رجل مستعد لفعل أي شئ من أجل تحقيق المصالح .. النهريون يحتاجون الرجل الذي يمكن أن يتحالف مع الشيطان لتحقيق مصالحهم .
#وهكذا
عبدالرحمن عمسيب Abdalrahman Amasib
6 تعليقات
طيب هو برضه بيخطط لحرق بلدك
ليس لي السيسي اي علاقة بالذي يحدث في إثيوبيا وبلاش تكسير ثلج معاك مشكلة الاقليات في إثيوبيا منذ تكوين دولة إثيوبيا وقبل ان يدخل السيسي الكتاب وقبل هياسلاسي ومنليلك تبادل السيطرة علي الحكم بين الامهرا والتغراي وعدم اعتراف الارومو
وقتالهم ضد الامهرا ايام هياسلاسي مرورا بمنغستو و مليس زناوي وحتي ابي احمد حروب إثيوبيا متجذرة والتقراي هم من وضع حجر الأساس لبناء سد النهضة وليس ابي احمد المتنكر ل قبيلته ا
الارومو لا تقحم مصر حتي لا يتوحد الاحباش ضد عدوا خارجي دعهم يصفون حساباتهم ويخرجون حقدهم علي بعضهم وليس بثه في دول الجوار
اتقي الله يا هذا.
نسيت قول الله تعالى:-
وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ۚ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (30)
أنت من اي بشر الله يهديك وكن على يقين أن هذا رايك أنت فقط وربنا يحشرك مع من تحب.
السودان له رجاله أحسن من الصيصي بتاعك دا.
اولا من هم النهريون الذين تعنى ايها العميوق ؟؟
ثانيا امريكا واسرائبل وروسيا لن يسمحو لاى دولة بان تهدد امن ومدخل البحر الاحمر من جهة باب المندب
ثالثا بدل تشكر فى ظعيط ومعيط وعاجبك السفاح ام سيسى .. ورينا انته قدمته شنو للسودان غبر الردحى ؟
رابعا قيل فى الحديث الشريف ( من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه ) ..
خامسا اشاعة الفتن وخلق الحروب لاتعتبر قوة ، بل تصنيفها الصحيح انها دناءة وخسه وندالة .
العمسيب اللرجال فرنيب ..
إنت معجب بى عبد الفتاح بتاع مصر ؟
عبد الفتاح بتاعنا برضو كان مشروع سيسي سوداني .. لكن الشعب السوداني بنباهته ويقظته وفطنته أفشل هذا المشروع تماما .
هذا خبث وخبائث وليست فهلوة ودهاء .. الله يحفظ السودان من العملاء والخبثاء وأهله .. الله المستعان