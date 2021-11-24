المشير المصري الداهية.. السيسي لم يوقف بناء السد فقط بل أوقف بناء أثيوبيا كلها والسودان يحتاج (..)





بينما أرى إنهيار أبي أحمد والفيدرالية الأثيوبية ..

يحضر ببالي رجلين الأول جبريتنساي قائد قوات التغراي ، هذا البطل الذي وضع شعبه في الطريق الى أديس ، هذا الاستراتيجي الفريد والجنرال البارع .

الثاني هو المشير المصري الداهية ، هذا الرجل الذي أثبت أنه عظيم بالفعل ، فعل كل شئ وبذكاء شديد لحماية أمن بلده القومي ، السيسي لم يوقف بناء السد فقط بل أوقف بناء أثيوبيا كلها ، هذا الرجل كان مستعدا لح#رق بلد كامل من أجل حماية الأمن القومي المصري ، ويا سلام .

السودان يحتاج الى رجل مستعد لفعل أي شئ من أجل تحقيق المصالح .. النهريون يحتاجون الرجل الذي يمكن أن يتحالف مع الشيطان لتحقيق مصالحهم .

#وهكذا

عبدالرحمن عمسيب Abdalrahman Amasib