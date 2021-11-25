الحزب الشيوعي يدعوا للمشاركة في مليونية اليوم ويتهم السلطة الانقلابية بجر الثوار للعنف





دعا الحزب الشيوعي جماهير الشعب للمشاركة في مليونية اليوم رفضا للانقلاب العسكري وللمطالبة بالحكم المدني تحت شعار لاشراكة ولا مساومة ولا تفاوض مع العسكر ،ودعا سكرتير الحزب الشيوعي بولاية الخرطوم محمد مختار محمود الى تكوين لجنة تحقيق دولية في حال عجزت الشرطة عن نشر تحقيقها خلال اسبوعين حتى لاتصير مثل لجنة فض اعتصام القيادة العامة وطالب رئيسها نبيل اديب بالتنحي من بعد قيادته للمبادرة التي ساعدت من وصفهم بالانقلابين وسافكي الدماء وأكد محمود خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الحزب أمس ان اللجنة تتطلب شخص محايد وطالب بتقديم كل من امر او نفذ جريمة فض الاعتصام في مواكب 25 و30 اكتوبر ومواكب 13 و17 نوفمبر وجميع الانتهاكات التي جرت للمحاكمة، واتهم السلطة الانقلابية بالسعي لجر الثوار نحو العنف وسخر من تصريحات مدير الشرطة التي قال فيها ان هنالك شهيد واحد فقط سقط وتساءل كيف يمكن قول ذلك مع كثرة سرادق العزاء بمختلف احياء العاصمة الخرطوم وكأننا قادمون من كوكب اخر وتساءل للمرة الثانية لماذا تتم ازالة تروس الثوار ولم تزال تروس ناظر المجلس الأعلى للبجا سيد محمد الامين ترك ، ودعا الشرطة لفتح تحقيق حول الاعتداء ات التي تمت على اقسامها كما ادعت وشدد على ضرورة الغاء المادة 8 من قانون الشرطة للعام 2008 وأن تكون واجبات الشرطة محددة وكشف عن أن وزير الداخلية لايزال قيد الاقامة الجبرية وطالب بالافراج عنه.

الخرطوم: عثمان الطاهر

صحيفة الجريدة