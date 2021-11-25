تجمع المهنيين يتهم قوات الدعم السريع بحرق القرى في منطقة جبل مون





اتهم تجمع المهنيين قوات الدعم السريع و ما أطلق عليها القوات التابعة للمجلس العسكري بارتكاب مجازر و حرق القرى في منطقة جبل مون بغرب دارفور.

و قال التجمع في بيان الخميس إن ذلك يأتي بهدف السيطرة على منطقة الجبل الغنية بالموارد المعدنية و الأراضي الخصبة عطفاً على الأهمية العسكرية لموقعها.

و أضاف البيان “و تشير التقارير لحرق كامل لأكثر من 22 قرية بالمنطقة، وسقوط أعداد من الشهداء تفيد التقارير الأولية بأنها تجاوزت المائتي شهيد وأضعاف ذلك من المصابين، إلى جانب إفادات عن جرائم أخرى بحق المواطنين تشمل الاعتقالات والاغتصاب والتعذيب يجري توثيقها”.

و تابع ” ننادي الشعوب المحبة للسلم والديمقراطية لتوجيه أنظارها للسودان بشكل عام ودارفور بالأخص لرصد وملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في دارفور من القيادات العليا لهذه الميليشيات التي تصدر الأوامر والقيادات التي تخطط وتنفذ المجازر بحق السودانيات والسودانيين العزل، والعمل على إضافتهم لملف المحكمة الجنائية الدولية وإدراجهم كمنظمات إرهابية تهدد الأمن الوطني والإقليمي”.

باج نيوز