الداعية “محمد هاشم الحكيم” متوعداً: لو وجدته سأفرغ فيهو طبنجة!





كتب الداعية الإسلامي الشيخ محمد هاشم الحكيم رسالة مفتوحة إلى مدير الشرطة، على خلفية نهب ابنته في شارع عام، جاء فيها

سيدي مدير الشرطة :

لا تحدثني عن الامن في الخرطوم؛ نهبت ٩ طويلة جوال ابنتي الشيخة رامة في وضح النهار وفي شارع الظلط الرئيس.

خمسة لصوص شباب على موترين واحد سايق والثاني ينهب والثالث يضرب الضحية، تخيل كمية الرعب الذي دخل عليها ؟.

والله ما قدرت انسى وجهها وهي تقتحم مجلس العزاء ترتجف وتحكي لي القصة تتمنى استرجاع جوالها الحبيب لها، تتعطل قروبات تحفيظ القرآن والعمل الخيري في الجوال وتفقد المعلومات ودروس الجامعات عشان لص حقير قاتله الله!.

ربنا يعوضك يا بنتي، ويحفظ هذه البلاد

تخيل سعادتك لم يفكر شخص ان يفتح بلاغ لدى الشرطة، لاننا كلنا نعلم اننا لن نجد شيئا عندكم وهذه اخطر مرحلة.

وأضاف: انا لو وجدته بفرغ فيو طبنجة وكل الناس بعملو كدة، وحنبقى غابة، معقولة لا زالت مواتر بلا ارقام تتحرك علنا ولا احد يسالها ؟

وتعازينا ومطالب القصاص لضحايا جبل مون

محمد هاشم الحكيم

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كوش نيوز