(الصيحة) تكشف ملامح اتفاق تقاسم السلطة مع (البجا)





كشف مصدر مطلع لـ( الصيحة) ملامح الاتفاق الذي تم مع تنسيقيات كيانات البجا.

وقال إن الاتفاق نص بأن يصبح الناظر محمد الأمين ترك عضوا في السيادي إضافة إلى منح كيانات البجا (3) وزارات إتحادية فيما يتولى رئيس الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة الأمين داؤود منصب حاكم الإقليم الشرقي.

وأضاف المصدر أن ترك وبعد أن وافق في بداية على أن يكون عضواً في السيادي عاد مرة أخرى طالبا إرجاء تسميته.

وذكر المصدر أن الاتفاق أشار كذلك إلى استمرار مسار الشرق وعدم الغائه كما تطالب كيانات البجا وأن يكون الأمين داؤود مسؤولاً عن تنفيذه.

الصيحة