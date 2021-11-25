على نحو مفاجىء.. الناشط “البوشي” يعلن عن توقف نشاطه السياسي وظهوره في “لايفات”





أعلن الناشط “محمد حسن بوشي”، المقيم بخارج السودان، الخميس، على نحو مفاجىء عن توقف نشاطه، وظهوره على لايفات بمنصات التواصل، وابتعاده عن الشأن السياسي، لسبب لم يكشفه أجبره على ذلك القرار دون إرادته.

وغرد “البوشي” عبر حسابه على تويتر، ‏اعزائي واهلي وصديقاتي واصدقائي ابناء وبنات شعبي الابطال

اولا كامل حبي لكم جميعا ولكل ثوار وثائرات بلادي .

اود ان اخبركم جميعا باني سأكون بعيدا عن القضايا السياسية في هذه الفترة، وذلك لسبب انا مجبر فيه لا بطل، والله شاهد علي ذلك واعفو لي.

وكان “البوشي” قد وجه إساءات “غير لائقة” في لايفاته الأخيرة إلى الجيش السوداني، و رئيسي مجلس السيادة والوزراء، على خلفية القرارات الأخيرة.

الخرطوم (كوش نيوز)