ثلاثة شركات طيران مصرية تطلب التشغيل من مطار الخرطوم





تقدمت ثلاثة شركات طيران مصرية بخطابات مصحوبة بمستندات إلى سلطة الطيران المدني بالسودان للحصول على تصريح التشغيل بين الخرطوم والقاهرة.

واشارت مصادر إلى أن الشركات المصرية الثلاثة هي العربية، النيل والعالمية،وأوضحت أن المستندات التي تقدمت بها يتم فحصها من قبل الجهات المختصة بسلطة الطيران المدني.

والجدير بالذكر أن الخطوط الجوية المصرية كانت قبل أحداث إنقلاب ٢٥ أكتوبر تسير رحلتين بين الخرطوم والقاهرة يومياً وانخفضت إلى واحدة، ويعد الخط الجوى الرابط بين السودان ومصر من أكثر خطوط الطيران التي تشهد معدل تشغيل مرتفع، حيث تسير عدد من الشركات الأخرى رحلات منتظمة أبرزها سودانير، تاركو وبدر.

الخرطوم:طيران بلدنا