ضبط مسافرة تخبئ آلاف الريالات داخل “منطقة حسّاسة”





تمكّنت وردية الصديق مغادرة بالتعاون مع وردية الكرار مغادرة بمطار الخرطوم الدولي اليوم، من ضبط أكثر من (30000) ريال سعودي مخبأة بمنطقة حساسة لسيدة كانت في طريق تهريبها للخارج.

وكشف سلطات جمارك مطار الخرطوم، عن ضبط مبلغ (34.500) ريال سعودي بصحبة راكبة قامت بتخبئتها في أماكن حسّاسة بجسدها، فيما كشفت عن احباط مُحاولة تهريب سيدة أخرى لمبلغ (37500) ريال سعودي بذات الطريقة، وأيضاً كانت في طريقها للخارج.

وأكد مدير إدارة الصالات والتارمك العميد شرطة طارق عبد الحميد محمد المهدي حسب المكتب الصحفي للشرطة، أن هذه الضبطيات امتدادٌ لعدد من الضبطيات المُتكرِّرة التي تحققها إدارة جمارك مطار الخرطوم في إطار الجهود الكبيرة التي تقوم بها هيئة الجمارك السودانية في حماية الاقتصاد الوطني، وأشاد بالحس الأمني والرقابة المستمرة واليقظة الكبيرة التي يتمتع بها منسوبو جمارك مطار الخرطوم لحماية الاقتصاد الوطني من خطورة التهريب.

الصيحة