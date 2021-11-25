تظاهرات في الخرطوم ومدن والشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع





استجابت حشود ضخمة لدعوات لجان المقاومة بالعاصمة الخرطوم ومدن سودانية بالخروج في مليونية “الوفاء للشهداء” اليوم الخميس.

وتمركزت الاحتجاجات بمنطقة الصحافة وشارع الستين ومنطقة بري شرقي الخرطوم ومنطقة الموسسة وشمبات والشعبية بمدينة بحري فضلاً عن شارع الأربعين بأم درمان.

وردّد المتظاهرون هتافات رافضة للاتفاق السياسي والشراكة مع العسكريين وتنادي بالدولة المدنية وتحقيق شعارات ثورة ديسمبر في الحرية والسلام والعدالة فضلا عن تمجيد الشهداء والمطالبة بالقصاص لهم.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع بإتجاه المتظاهرين بشارع الأربعين.

واتسم اليوم بهدوء كبير مع ملاحظة غياب الشرطة والأجهزة الأمنية عن كثير من المناطق التي شهدت خروج متظاهرين، ووقفت إحدى المواكب أمام معرض لصور الشهداء على جدار مستشفى رويال كير، وأنشدوا النشيد الوطني في مشهد مؤثر.

وأغلق المتظاهرون بعض الشوارع في مناطق بري وشارع الستين وشمبات والشعبية والمؤسسة ووضعوا المتاريس، فيما لم تقم القوات الأمنية باغلاق أي من الطرق والجسور على عكس ما حدث في مواكب سابقة.

وكان رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، وجه خلال لقائه مع قيادات الشرطة أمس، بتأمين مواكب اليوم.

كما اعتبر رئيس البعثة الأممية لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس) فولكر بيرتس، أن تعامل القوات الأمنية مع المتظاهرين أمس اختبارا للاتفاق الموقع بين رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء يوم 21 نوفمبر الحالي، وغرد على (تويتر) أمس بقوله، إن أصوات لجان المقاومة والأحزاب والنساء والرجال يجب أن تسمع دون إراقة دماء أو اعتقالات تعسفية.

الصيحة