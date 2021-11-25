حميدتي: حمدوك كان متقفاً معنا على تغيير شامل للحكومة





قال النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، إن رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، كان مُتّفقاً معهم على تغيير شامل للحكومة.

وأضاف في مقابلة مع (قناة الجزيرة) “حمدوك لم يكن حراً في عمله بل مُقيداً بمواقف الحُرية والتغيير”.

وأشار حميدتي إلى أن همّهم الآن هو الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة تجنبهم الأزمات والاضطرابات السياسية، وأكد أنّ الثورة اختطفتها أحزاب مُعيّنة وبدّلت التمكين السابق بتمكين جديد، وأردف “ولم تصغ لنصحنا”.

في سياق منفصل، أكد حميدتي أن قوات الدعم السريع نظامية تتبع للقوات المسلحة.

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