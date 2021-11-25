توقعات بانتاجية عالية لمحصول القطن





أكد الدكتور أبوبكر الطاهر المدير العام لوزارة الزراعة والغابات باقليم النيل الازرق ان محاصيل القطن وزهرة الشمس والذرة لم تسجل اي اصابات بالآفات هذا الموسم ، وتوقع انتاجية عالية لمحصول القطن الذي تمثل مساحته 50% من المساحة المستزرعة على مستوى السودان.

وقال لـ(سونا) ان جملة المساحة المزروعة لمحصول القطن بلغت 500 ألف فدان للموسم الحالي ، وتخطط الوزارة للوصول الى مليون فدان في الموسم الجديد وان الجهود مصوبة للحصاد الآلي للقطن .

واضاف ان وزارته اتجهت لتوفير حاصدات آلية بالتعاون مع القطاع الخاص والمزارعين ، بجانب المصارف والبنوك خاصة وانه من المتوقع ان تستمر عمليات حصاد القطن حتى مارس القادم .

وأوضح أبوبكر ان الوزارة تخطط لزيادة مساحات محصول فول الصويا في الموسم القادم لافتا الى ان فول الصويا يعد من المحاصيل التي تلعب دورا كبيرا في الاقتصاد والأمن الغذائي .

الخرطوم (كوش نيوز)