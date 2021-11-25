شاهد بالفيديو: شبيه الدكتور عبدالله حمدوك يشعل منصات التواصل الإجتماعي





تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهر من خلاله شاب سوداني ذكر بأنه ورفقة عدد من الأصدقاء يرغبون في تناول الطعام مع الدكتور عبدالله حمدوك.





وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز) فقد ذهب الشاب ووجد شبيه حمدوك وهو متواجد بالصحراء ويتناول الطعام بالمملكة العربية السعودية.

إشتعلت رواد مواقع التواصل الإجتماعي بالشخصية التي تشبه حمدوك ووصفوه بأنه يتحدث مثله وبذات طريقته .

فيما انخرط أخرون وعلقو بسخرية ( ياربي يكون حمدوك العندنا ده توشن).

الخرطوم :(كوش نيوز)