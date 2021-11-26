في مقدمتهم خالد عمر .. دخول عدد من المعتقلين في إضراب عن الطعام





قال حزب المؤتمر السوداني إن المعتقلين السياسيين دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام اعتباراً من اليوم الجمعة.

و أبان الحزب في بيان الجمعة أن الخطوة تأتي بسبب اعتقالهم التعسفي المستمر منذ إنقلاب 25 أكتوبر عطفاً على حرمانهم من أبسط حقوقهم القانونية.

و أضاف الحزب “على رأس المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام بمعتقلات الإنقلابيين وزير شؤون مجلس الوزراء بحكومة الثورة المحلولة بواسطة الإنقلاب، المهندس خالد عمر يوسف و الأمين السياسي للمؤتمر السوداني الأستاذ شريف محمد عثمان و القيادي بالتجمع الاتحادي الأستاذ جعفر حسن بالإضافة لآخرين”.

باج نيوز