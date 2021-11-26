سياسية
في مقدمتهم خالد عمر .. دخول عدد من المعتقلين في إضراب عن الطعام
قال حزب المؤتمر السوداني إن المعتقلين السياسيين دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام اعتباراً من اليوم الجمعة.
و أبان الحزب في بيان الجمعة أن الخطوة تأتي بسبب اعتقالهم التعسفي المستمر منذ إنقلاب 25 أكتوبر عطفاً على حرمانهم من أبسط حقوقهم القانونية.
و أضاف الحزب “على رأس المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام بمعتقلات الإنقلابيين وزير شؤون مجلس الوزراء بحكومة الثورة المحلولة بواسطة الإنقلاب، المهندس خالد عمر يوسف و الأمين السياسي للمؤتمر السوداني الأستاذ شريف محمد عثمان و القيادي بالتجمع الاتحادي الأستاذ جعفر حسن بالإضافة لآخرين”.
باج نيوز