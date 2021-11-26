قيادي بالتغيير : موكب الأمس رسالة تحذيرية من الثوار على انهم مصممون على اسقاط الانقلاب





اعتبر عضو المجلس المركزي بقوى الحرية والتغيير جمال ادريس ان موكب الأمس الذي سيره الثوار ، بالخرطوم وعدد من الولايات رسالة تحذيرية تؤكد ان الثوار مصممين على اسقاط من وصفهم بالانقلابيين وقطع بأن استخدام العنف لم يمنع الثوار من الاستمرار في تسيير المواكب السلمية ، وقال ادريس في تصريح لـ(اصحيفة لجريدة) إن الموكب شكل تحذيرا للسلطة الانقلابية وأشار إلى انه سيجدد ثقة الجماهير للعودة مجددا للشوارع التي لا تخون خاصة وان شهر ديسمبر القادم يعتبر شهر المواكب التي اطاحت بالنظام السابق.

كوش نيوز