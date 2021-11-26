لافتة لمتظاهر في احتجاجات الخرطوم تشعل غضباً عارماً في أوساط رواد التواصل
أشعلت لافتة لمتظاهر في احتجاجات الخرطوم، التي انطلقت يوم أمس، لمناهضة قرارات 25 أكتوبر من قبل قائد الجيش، أشعلت غضبا عارماً في أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان.
وكان المتظاهر قد رفع لافتة مكتوب عليها (يسقط صلح الحديبية) في إشارة إلى الاتفاق السياسي، بين البرهان وحمدوك، لحل الأزمة في السودان.
وعلق الداعية “محمد هاشم الحكيم” : سمّى الله تعالى صلح الحديبية بالفتح ” انا فتحنا لك فتحا مبينا ” وتم بأمر الله، على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاستهزاء به هكذا كفر وقبح وطعن .
ولا حول ولا قوة الا بالله.
فيما اعتبره البعض سوء تأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال:
هذا صلح لم نشهده ، وفتح أسعدنا ويسرنا أنه يتلىٰ إلى يوم الدين ، ولم يسقط ، بل سقط المنافقون والمرجفون والحمد للّٰه رب العالمين .
وأضاف : ألم يجدوا غير صلح الحديبية ليتكلموا فيه ؟ هناك اتفاقيات أخرىٰ قامت في عصرنا مثل : اتفاقية نيفاشا – أبوجا – كامب ديفيد – أوسلو … الخ . لماذا صلح الحديبية بالذات ؟
وختم بقول الله تعالىٰ: { أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ * وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ ۚ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ }.
(كوش نيوز)
5 تعليقات
عشان تتأكد انو الطالعين صعاليك وقليلي ادب وبني علمان ووسخ البشر ..ناس ما عندهم هم ولا قضية غير الفوضي والمعاني الفاضية ومضمون لا يفقهون عنها شي ..
ياعارف كده انت بتسيئ لوسخ البشر لانه ما نشاهده الان اوسخ من الوسخ بمراحل …لابد من تفعيل قانون الخدمه الالزاميه من جديد واستيعاب كل الشباب في الجيش بالقوه لاعادة التأديب والانضباط للمجتمع
وماذا كنتم تتوقعون من شباب مأجورين .. كل واحد بحاول يكون اسوأ من الاخر ليكسب اكتر
وجب وعاجل محاسبة كل من دعا للمظاهرات .
وجب محاسبة هؤلاء الصبية المغرر بهم ولا نشك مطلقا في وقوف بعض كيانات اليسار والعلمانيون ومحاربي الدين الشيوعية واتباعها خلفهم .
تستغرب من موقف الأحزاب الامة والاتحادي والاسلاميين الذين لا يغارون على الدين ولا يهمهم أمر الوطن انبطاح اعمي لليسار نتيجته ستكون وخيمة علينا جميعا.
أوقفوا العبث بالإسلام واقيلوا حمدوك تفلحوا لأنه صاحب وراعي مشروع الحرب علي الإسلام بدعوى الحرب علي الكيزان.
اللهم هل بلغت اللهم فاشهد
لاحول ولا قوة الا بالله واستغفره كثيرا ..هذا صلح رضي الله عن المؤمنين الذين بايعوا فيه النبي (ص) ويجئ مثل هذا القحاطي الجاهل ليستهزأ به …الرجاء فقط ابراز صورة هذا السفيه كاملة ولمسلمي السودان معه حديث اخر ليكون اخر شيوعي يستهزأ بدين الله والله متم نوره ولو كره الكافرون…المسألة تعدت حد حرية الفكر والديمقراطية الي اللعب بمعتقدات الامة