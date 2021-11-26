لافتة لمتظاهر في احتجاجات الخرطوم تشعل غضباً عارماً في أوساط رواد التواصل





أشعلت لافتة لمتظاهر في احتجاجات الخرطوم، التي انطلقت يوم أمس، لمناهضة قرارات 25 أكتوبر من قبل قائد الجيش، أشعلت غضبا عارماً في أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان.

وكان المتظاهر قد رفع لافتة مكتوب عليها (يسقط صلح الحديبية) في إشارة إلى الاتفاق السياسي، بين البرهان وحمدوك، لحل الأزمة في السودان.

وعلق الداعية “محمد هاشم الحكيم” : سمّى الله تعالى صلح الحديبية بالفتح ” انا فتحنا لك فتحا مبينا ” وتم بأمر الله، على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاستهزاء به هكذا كفر وقبح وطعن .

ولا حول ولا قوة الا بالله.

فيما اعتبره البعض سوء تأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال:

هذا صلح لم نشهده ، وفتح أسعدنا ويسرنا أنه يتلىٰ إلى يوم الدين ، ولم يسقط ، بل سقط المنافقون والمرجفون والحمد للّٰه رب العالمين .

وأضاف : ألم يجدوا غير صلح الحديبية ليتكلموا فيه ؟ هناك اتفاقيات أخرىٰ قامت في عصرنا مثل : اتفاقية نيفاشا – أبوجا – كامب ديفيد – أوسلو … الخ . لماذا صلح الحديبية بالذات ؟

وختم بقول الله تعالىٰ: { أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ * وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ ۚ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ }.

(كوش نيوز)