مركزي الحرية و التغيير : عدم الافصاح عن أماكن المعتقلين يندرج تحت طائلة جرائم الاخفاء القسري
أكد المجلس المركزي لقوى الحرية و التغيير دخول عدد من المعتقلين السياسيين في إضراب عن الطعام.
و قال المجلس في بيان الحمعة “إن الدخول في الإضراب يأتي احتجاجاً على سلب حريتهم المستحقة منذ وقوع الانقلاب في الخامس والعشريين من أكتوبر ٢٠٢١م ، وعلى ظروف اعتقالهم المنتهكة لكل القوانين المحلية والدولية والأعراف الإنسانية”.
و أشار المجلس إلى عدم معرفة أسر المعتقلين لأماكن اعتقال ذويهم مشيراً إلى امتناع الأجهزة الأمنية عن الافصاح عنها و عن تمكين المحامين القانونيين من التواصل معهم ، و أضاف ” مما يدرج ذلك تحت طائلة جرائم الاخفاء القسري” .
و حمل المجلس السلطات مسؤولية سلامة جميع المعتقلين السياسيين و أضاف “نؤكد بيقين تام أن إطلاق سراحهم سيتحقق عاجلاً غير آجل، بارادة الشعب السوداني الذي سيشيع إنقلاب ٢٥ أكتوبر، ويحاكم منفذيه وكل مُتواطئ ضد ثورة ديسمبر المجيدة”.
باج نيوز
تعليق واحد
لم تنصفوا لما كنتم في الحكم اعتقلتم بدون توجيه تهم وظلمتم كثيرين وتطلبون الانصاف