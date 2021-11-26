مركزي الحرية و التغيير : عدم الافصاح عن أماكن المعتقلين يندرج تحت طائلة جرائم الاخفاء القسري





أكد المجلس المركزي لقوى الحرية و التغيير دخول عدد من المعتقلين السياسيين في إضراب عن الطعام.

و قال المجلس في بيان الحمعة “إن الدخول في الإضراب يأتي احتجاجاً على سلب حريتهم المستحقة منذ وقوع الانقلاب في الخامس والعشريين من أكتوبر ٢٠٢١م ، وعلى ظروف اعتقالهم المنتهكة لكل القوانين المحلية والدولية والأعراف الإنسانية”.

و أشار المجلس إلى عدم معرفة أسر المعتقلين لأماكن اعتقال ذويهم مشيراً إلى امتناع الأجهزة الأمنية عن الافصاح عنها و عن تمكين المحامين القانونيين من التواصل معهم ، و أضاف ” مما يدرج ذلك تحت طائلة جرائم الاخفاء القسري” .

و حمل المجلس السلطات مسؤولية سلامة جميع المعتقلين السياسيين و أضاف “نؤكد بيقين تام أن إطلاق سراحهم سيتحقق عاجلاً غير آجل، بارادة الشعب السوداني الذي سيشيع إنقلاب ٢٥ أكتوبر، ويحاكم منفذيه وكل مُتواطئ ضد ثورة ديسمبر المجيدة”.

باج نيوز