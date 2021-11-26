شيخ الأمين: الواحد لو ساكت خنقو أخوه وقتله يقوليك ده شهيد





دعا الشيخ الأمين عمر الأمين الشباب إلى أخذ أمور دينهم من العلماء والشيوخ مباشرة وليس من الإنترنت لأنها قد تجمع محتوى موجه وفتاوى ليس له أصل أو دليل، ما يعني الحصول على معلومات مضللة تتسبب بالإضرار بالشخص نفسه ومجتمعه.

وقال شيخ الأمين في جلسته الدورية مساء الجمعة وسط أتباعه ومريديه بأمدرمان ” الجعل شيخو كتابو ـ الودرو أكثر من الجابو – والباقي ما بقدر أتمو – لماذا؟ لأن أنت من تجعل شيخك الكتاب”.

وانتقد شيخ الأمين الطريقة التي استخدمتها داعش في تجنيد الشباب المسلم؛ مبيّناً أن ذلك تم عن طريق جهات قامت بتمويل غزوات فكرية على الإنترنت لتؤثر على المستهدفين وتحثهم للانضمام إليها، وقد استقطبت الشباب المتعلم في السودان أيضاً عن طريق الإنترنت، وهم متعلمين تعليم عالٍ ” أطباء ومهندسين”. كما انتقد جهاد النساء قائلاً بأن لديهم جهاداً يعرفونه لوحدهم، وأن الفتاة تأتي حامل ويُقال إنها كانت في الجهاد.

وأضاف الشيخ بأن المعاملة الكريمة هي السبيل الوحيد للدعوة للإسلام وليس بقوة السلاح في عصرنا الحديث هذا، وأن الجهاد في سبيل الله ليس عن طريق البندقية فقط، ومن يعلن الجهاد هو ولي الأمر وليس عن طريق الشخص بنفسه، والآن لا يوجد لدينا جهاد، قائلاً: “الواحد لو ساكت خنقو اخوه قتله يقوليك ده شهيد” حيث أصبحت الشهادة يتم توزيعها على كيفهم.

وأجاب شيخ الأمين “الطريقة القادرية المكاشفية” بحسب رصد “كوش نيوز” على أسئلة الحضور في ختام الجلسة بكل أريحية مع التوضيح بالأمثلة العملية من أطفال المسيد.

وشكر شيخ الأمين الحضور لاهتمامهم بهذه الجلسة ومعرفة أمور دينهم من النساء والرجال، حيث كان من ضمن المحاور الحديث عن صلاة المسبوق في كل حالاتها، واقوال الفقهاء والعلماء، كما تحدث عن البركة وفضل إكرام الضيف وأن هذا نهج النبي صلي الله عليه وسلم، وأن من دُعي له بالبركة فليمسك في ذلك جيّداً.

الخرطوم (كوش نيوز)