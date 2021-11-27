بنك السودان يعلن السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم السبت 27 نوفمبر 2021





أعلن بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم السبت 27 نوفمبر 2021 م، وجاء السعر 436.35350 للدولار وهو بحسب رصد كوش مثل سعر يوم الخميس 25 نوفمبر 2021 الذي بلغ 436.35350 جنيه، ويسمح البنك المركزي بنطاق التحرك للبنوك والصرافات في حدود 5% كزيادة أو نقصان من السعر التأشيري.

وإعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021م ، أعلن بنك السودان توحيد سعر الصرف وأعلن حينها 375 جنيه للدولار كسعر تأشيري وواصل في زيادة تدريجية للسعر حيث بلغت الزيادة حتى الأن نحو 61.00 جنيها.

الخرطوم (كوش نيوز)