بينهم خالد عمر يوسف .. إطلاق سراح (4) من المعتقلين السياسيين





في خطوة جديدة أطلقت السلطات ليل “الجمعة” سراح “4” من المعتقلين السياسيين المحتجزين منذ إنقلاب الـ (25) وبعضهم تم القبض عليه لاحقاً بعد إجراءات القائد العام للجيش عبدالفتاح البرهان.

وشملت الدفعة الجديدة وزير شؤون مجلس الوزراء في الحكومة خالد عمر يوسفـ و ووالي الخرطوم أيمن خالد نمر، والأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني شريف محمد عثمان، والمفوض المالي والإداري لشركة الأندلس الإعلامي ماهر أبوالجوخ.

وفجر “الجمعة” أيضتً تم إطلاق سراح فائز السليك المستشار الإعلامي السابق لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ووالي سنار السابق الماحي سليمان، والقيادي بتجمع المهنيين محمد ناجي الأصم، والناشط المجتمع ناظم سراج، والقيادي بحزب المؤتمر السوداني صلاح نور الدين.

باج نيوز